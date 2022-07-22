الوزير سبقاق يعد أنصار مولودية وهران بإيجاد حل لكل مشاكل الفريق

ديون النادي بلغت 33 مليار سنتيم.. وجباري يدق ناقوس الخطر

وعد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أنصار مولودية وهران بإيجاد حل لكل المشاكل التي بات يتخبط فيها الفريق في الآونة الأخيرة، والتي حالت دون تحقيق نتائج إيجابية في البطولة منذ أزيد من عشرة مواسم، مؤكدا أن ملف الفريق يتواجد على طاولة السلطات العليا في البلاد التي تقوم بدراسته من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، في ظل رغبة الأنصار تعيين شركة وطنية لتسيير الفريق مستقبلا.

ومنح وزير القطاع، الذي حل بوهران في الأيام الأخيرة، للإشراف على انطلاق منافسات البطولة العربية للسباحة التي تقام بالمركز المائي للمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بمشاركة 12 دولة عربية، بصيص الأمل للأنصار الذين التقوه هناك، مؤكدا لهم أن الوضعية التي تمر بها المولودية أثرت بشكل كبير على نتائج الفريق على المستوى المحلي، قبل أن يمنح الضمانات لمحبي اللونين الأحمر والأبيض بإيجاد حل سريع للأزمة الذي من شأنه أن يجلب الأموال للفريق لخوض غمار البطولة في موسمها الجديد بكل راحة.

يشار إلى أن ديونا كبيرة تراكمت في الفترة الأخيرة على عاتق الفريق منذ نهاية الموسم والتي تتعلق أساسا بأجور اللاعبين وكذا المدرب عبد القادر عمراني، الذي كان على وشك المغادرة في الآونة الأخيرة بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية، حيث عمل الرئيس يوسف جباري على إقناع المدرب بالبقاء مقابل الحصول على أمواله فور تدعيم خزينة النادي بالأموال، علما أن الرئيس جباري كان قد أكد مرارا أن الفريق بحاجة إلى ما قيمته 10 ملايير سنتيم لتسيير الفترة القادمة.

يحدث هذا في الوقت الذي ألزم فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا إدارة “الحمراوة” تسديد ما قيمته 700 مليون سنتيم إلى المدرب السابق، التونسي معز بوعكاز، وذلك عقب إقدام الرئيس جباري على فسخ عقد التقني التونسي، علما أن ديون الفريق ككل بلغت لحد الساعة ما قيمته 33 مليار سنتيم.