الوزير سبقاق يكشف بعض تفاصيل حفل افتتاح “الشان”

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، عن بعض تفاصيل حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين، الذي سيقام يوم 13 جانفي الجاري بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وقال الوزير سبقاق، في تصريح “لإذاعة جيل أف أم”: “سيكون حفل افتتاح لانطلاق عرس قاري، وسيحضر العديد من الضيوف من أسرة كرة القدم، سواء من على مستوى القارة الإفريقية أو على المستوى الدولي”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “سيحضر بعض وزراء الدول الإفريقية، ووزراء بعض الدول الشقيقة، وهناك برنامج خاص بحفل الافتتاح صادق عليه الإتحاد الإفريقي، وبعض المفاجآت الأخرى”.

وتابع: “رئيس “الكاف سيكون حاضرا، كما سيحضر رئيس “الفيفا”.

من جهة أخرى، قال سبقاق أن هناك برنامجا كبيرا، تم تحضيره وفق تنسق حكومي، وبرامج ثرية سواء على مستوى وزارتي السياحة والثقافة، من خلال إقامة حفلات ومعارض في الصناعة التقليدية ومسارات سياحية للتعريف بالجزائر.