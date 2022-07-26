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رياضة

الوزير سبقاق يُطمئن الرياضيين الأبطال استعدادا لِأولمبياد 2024

الشروق الرياضي
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الوزير سبقاق يُطمئن الرياضيين الأبطال استعدادا لِأولمبياد 2024
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وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق

أكّد وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق، الثلاثاء، أن الدولة ستُرافق و تتكفّل بكل الرياضيين المُتوّجين والحاصلين على ميداليات في الألعاب المتوسطية 2022 بوهران.

وينتظر الرياضة الجزائرية استحقاق كبير في عام 2024، والأمر يتعلّق بِأولمبياد العاصمة الفرنسية باريس.

و أوضح الوزير سبقاق – الذي كان مرفوقا بِرئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمن حماد – خلال لقاء تقييمي جمعه مع رؤساء الاتحاديات الرياضية، حول المشاركة الجزائرية في الألعاب المتوسطية 2022 بِوهران، أن “النتائج التي حقّقها الرياضيون تُعدّ سابقة في تاريخ الرياضة الجزائرية، وهذا ما يُؤدّي بنا إلى تغيير نظرتنا إلى المستقبل، من خلال تحديد الأهداف تحسّبا للاستحقاقات المقبلة خاصّة الألعاب الأولمبية 2024 بِباريس”.

و بعدما هنّأ الأبطال الذين تُوّجوا بالميداليات و رفعوا الرّاية الجزائرية عاليا، إلى جانب الإطارات الفنية و الطبية المرافقة لهم، أشار الوزير سبقاق إلى “ضرورة وضع خريطة طريق تحسبا للاستحقاقات المقبلة، وتقييم المشاركة الجزائرية بكل موضوعية، إلى جانب الوقوف على كل ما لم نستطع تحقيقه، للمضي قدما نحو الأمام”.

و في هذا السياق، صرح أن “12 اتحادية رياضية حقّقت نتائج في إطار ألعاب وهران المتوسطية، من بين 24 رياضة كانت حاضرة في المنافسة. وهذا ما يجعلنا نخوض في الأسباب التي أدّت إلى عدم حصول هذه الاتحاديات على نتائج إيجابية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة واتخاذ قرارات في هذا الشأن”.

و أكد المسؤول الأوّل عن القطاع أن “هدف الوزارة حاليا هو المحافظة على هذا المستوى و تهيئة المناخ الملائم لهؤلاء الرياضيين قصد التحضير الجيّد للألعاب الأولمبية 2024 بباريس”، مشيرا إلى أن “استقرار الأسرة الرياضية عامل مهمّ و محوري من أجل القيام بوضع استراتيجية”.

من جهته، قال رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمان حماد، إنه: “سيتمّ التكفّل بتحضيرات الرياضيين الذين استفادوا من منح تفاديا لأيّ تأخير، في انتظار تسوية ملفّاتهم الإدارية”.

وفي حديثه عن تحضيرات النخبة الوطنية تحسبا للألعاب الأولمبية 2024 بباريس، اعتبر حماد أنه “يجب التفكير في توفير إمكانيات أكبر، و تحديد الاختصاصات التي يمكنها حصد ميداليات للجزائر، على غرار ألعاب القوى التي تملك فيها الجزائر خمسة رياضيين من بين العشرة الأوائل في اختصاص 800 متر، إلى جانب الملاكمة والجيدو و رفع الأثقال”.

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