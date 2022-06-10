الوزير سبقاق يُعزّي في وفاة اللاعب الدولي “بن حمودة”

قدّم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق مساء الجمعة، تعازيه إلى أسرة اللاعب الدولي الجزائري بلال بن حمودة، بعد وفاة هذا الرياضي.

وكتب الوزير سبقاق عبر حساب هيئته في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: “بمزيد من الآسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله بلال بن حمودة، لاعب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، طيّب الله ثراه وأكرم مثواه. أمام هذه الفاجعة الأليمة يتقدم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرزاق سبقاق، بخالص التعازي وصادق المواساة، إلى عائلة الفقيد وذويه، و الأسرة الرياضية عامة وإلى زملاءه ولعائلة كرة القدم، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان”.