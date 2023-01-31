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رياضة

الوزير سبقاق يُفضّل الجلوس مع الجمهور في المدرجات

علي بهلولي
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الوزير سبقاق يُفضّل الجلوس مع الجمهور في المدرجات
ح.م

ردّ وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق مساء الثلاثاء بِطريقة ضمنية، على جدل تهميش بعض اللاعبين القدماء في بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية، وتدليل غيرهم مِمّن لا علاقة لهم بِكرة القدم.

وارتأى الوزير سبقاق الجلوس مع الجمهور في مدرجات ملعب “ميلود هدفي” بِوهران، أثناء تنظيم مباراة المنتخب المحلّي الجزائري والنيجر، بِرسم نصف نهائي “شان” 2023، كما تُظهره الصورة المُدرجة أعلاه. في رسالة قوية ومُبطّنة إلى مَن يهمّهم الأمر.

بقيت مقابلتان في أجندة “شان” 2023، ويُأْمَلُ أن يلتزم المُنظّمون بِصرامتهم، مثل تلك التي تُفترَض على الجماهير. حتى يُسدل ستار المنافسة الرياضية الإفريقية بِنجاح كما انطلقت بِإبهار، ويُرسَّخ تقليدٌ دأبت عليه الجزائر في إجادة احتضان التظاهرات الكبرى…أمّا مَن لا علاقة لهم بِرياضة كرة القدم أو من يُسمّون بـ “النّجوم” أو “المؤثّرين”، ومشتقاتهم مِن الذين تعوّدوا على “التدليل” و”الحلوى”، فعليهم بِأعراس قاعات الحفلات، في كبريات المدن وأعماق البوادي والأرياف.. الكرة للكرويين فقط، يقول أسطورة اللّعبة البرازيلية الرّاحل بيليه.

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