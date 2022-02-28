الوزير سبقاق: يُمكن للجزائر تنظيم “كان” 2025 بِشرط

تطرّق وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الإثنين، إلى مدى إمكانية احتضان الجزائر لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

جاء ذلك في ردّ الوزير سبقاق على أسئلة رجال الصحافة، وذلك على هامش انطلاق أشغال الندوة الوطنية لإطارات الشباب والرياضة، بِالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الجزائر ستكون على أتمّ الاستعداد في جانفي من عام 2023، لِتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين (شان). عِلما أن هذه المنافسة تُجرى بِمشاركة 16 منتخبا، وتحتضنها 4 ملاعب، وهي “5 جويلية 1962″ بِالعاصمة، و”مصطفى شاكر” بِالبليدة، و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، و”19 ماي 1956″ بِعنابة.

وأضاف الوزير عبد الرزاق سبقاق أن جدارة الجزائر بِتنظيم “شان” 2023، تُتيح لها عامَين من بعد إمكانية احتضان منافسة كأس أمم إفريقيا.

واصطدمت عملية التحضير لِاحتضان “كان” 2025 بِغينيا كوناكري بِكثير من الصعوبات، التي لها صلة بِتأخّر تشييد أو ترميم الملاعب ومراكز التدريب ومنشآت أخرى. وهو ما طرح مُؤخّرا الجدل حول مدى قدرة هذا البلد على تنظيم تظاهرة كروية تُصنّف الأكبر والأقوى في إفريقيا، بعد 3 سنوات من الآن.

واختتم الوزير سبقاق ردّه، قائلا إنه متفتّح لِدراسة الملف إذا تلقّى اقتراحا بِهذا الشأن من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم. لكن وزير الشباب والرياضة استطرد، وقال إنه يتوجّب عدم التسرّع، والتريّث لِمعرفة إن كان قرار تنظيم غينيا كوناكري لـ “كان” 2025 قد حسمت أمره “الكاف” من عدمه.