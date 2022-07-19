الوزير سبقاق يُنبّه المُتهافتين على كراسي الاتحاديات إلى ملف “الصّحراء الغربية”

عبّر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الثلاثاء، عن امتعاضه من الانتقادات الحادّة والنّاقمة المُوجّهة إلى اتحادية كرة اليد والمنتخب الوطني لِهذه الرياضة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير سبقاق لِوفد المنتخب الجزائري لِكرة اليد العائد إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في البطولة الإفريقية بِمصر، وتموقعه خامسا في لائحة الترتيب، ونيله تأشيرة المشاركة في البطولة العالمية 2023.

وقال وزير الشباب والرياضة إن هناك أطرافا تشتهي تقديم الدروس من بعيد، والإمعان في تسويد وضعية كرة اليد. وأضاف أنه لو مُنحت لهم مناصب وامتيازات فسيخرسون.

وأضاف الوزير سبقاق في تصريحات إعلامية بِالمطار الدولي “الهواري بومدين”، إنه لا يُمكن أن يستعيد المنتخب الوطني للكرة الصغيرة وفي رمش العين، مجد الثمانينيات، لمّا كان يتزعّم المنافسات في القارّة السّمراء.

وعاد الوزير عبد الرزاق سبقاق إلى الطاقم السابق للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، التي كان يرأسها الحبيب لعبان. وقال إن مسؤولي اللعبة “المراركة” حاولوا السنة الماضية في الخفاء تنظيم بطولة إفريقية في الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، واتحاديتنا الموقّرة “راقدة” ولا تُبالي!

وللغافلين، يجب التذكير بِأن رؤساء الاتحاديات الرياضية في بلاد مراكش، يمرّون بعد التنصيب على مخابرات محمد السادس، وتُحشى أدمغتهم بِملف الصحراء الغربية، التي يزعمون أنها تابعة لهم (سبتة ومليلية لا يتحدّثون عنهما خوفا من عصا المتادور الإسباني).

وللإشارة، فإن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد – ولو بِصورة متأخّرة – تدخّلت رفقة عديد البلدان الإفريقية، وأدّبوا المغرب، ومنعوها من تنظيم البطولة الإفريقية بِالصحراء الغربية التي تُعاني جرائم وإرهاب المُستعمِر المغربي.

واختتم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق يقول إنه بعد البطولة الإفريقية، ستشرع اللجنة المديرة والمؤقّتة، في تحديد موعد لِعقد جمعية عامة انتخابية، تُسفر عن اختيار رئيس جديد للاتحادية الجزائرية لِكرة اليد، والانطلاق بعد ذلك في التخطيط للارتقاء بِهذه الرياضة إلى أعلى المنابر.