الوزير صادي يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لرفع الأثقال

استقبل وزير الرياضة وليد صادي، بمقر الوزارة، أعضاء المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عقب التألق في منافسات البطولة الإفريقية لفئتي الأشبال والأواسط.

وجرى اللقاء بحضور إطارات وزارة الرياضة، ورئيس الاتحادية الوطنية لرفع الأثقال، والمدربين.

وأشاد الوزير بالنتائج الباهرة التي حققها رياضيو المنتخب الوطني، مؤكداً حرص الدولة على دعم الرياضيين في مختلف التخصصات، ولا سيما الفئات الشبانية.

كما جدّد وزير الرياضة، وليد صادي، التزام الوزارة بمرافقة هذه الطاقات الواعدة وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة مسار التألق قارياً ودولياً.

وعبّر عن عن فخره واعتزازه بالروح التنافسية العالية التي أبان عنها شبان الجزائر خلال البطولة الإفريقية التي احتضنتها مدينة أكرا بغانا.

وأحرز المنتخب الوطني لرفع الأثقال حصيلة مشرفة بلغت 23 ميدالية تتمثل في 6 ذهبيات، 10 فضيات، و7 برونزيات.