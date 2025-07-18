الوزير صادي يستقبل الملاكِمة شايب

خصّ وزير الرياضة وليد صادي ملاكمة المنتخب الوطني الجزائري إناث للفن النبيل إشراق شايب، بِاستقبال في مكتبه.

وحضر اللقاء رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة عبد القادر عباس، وأعضاء جهاز التدريب في المنتخب الوطني للفن النبيل.

وقالت وزارة وليد صادي عن هذا اللقاء: “ويأتي هذا الاستقبال في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تشجيع رياضيي النخبة والمستوى العالي، وحرصا على ضمان أفضل ظروف التحضير للمواعيد الرياضية القارية و العالمية المقبلة”.

وأضافت: “وقد أشاد السيد الوزير بالمستوى المشرف الذي تُظهره البطلة، مؤكدًا على ضرورة التركيز على الأهداف والاحترافية من أجل بلوغ منصات التتويج ورفع الراية الوطنية في المحافل الدولية”. وفي طليعتها أولمبياد مدينة لوس أنجلس الأمريكية شهر جويلية من عام 2028.

وتُزيّن الملاكمة إشراق شايب (24 سنة) سجلها بِعدّة تتويجات، أبرزها برونزية بطولة العالم بِمدينة اسطنبول التركية عام 2022، في وزن أقلّ من 66 كلغ إناث. وذهبيتَي البطولة الإفريقية وزن أقل من 66 كلغ و63 كلغ، نسختَي العاصمتَين الموزمبيقية مابوتو والكاميرونية ياوندي عامَي 2022 و2023، تواليا. وذهبية الألعاب الإفريقية صنف أقل من 63 كلغ، طبعة العاصمة الغانية أكرا 2024. وفضية وزون أقل من 66 كلغ، في ألعاب البحر المتوسط دورة وهران 2022.