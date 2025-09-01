الوزير صادي يعزي في وفاة جعفر يفصح

تقدم وزير الرياضة، وليد صادي، بتعازيه الخالصة إثر تلقيه نبأ وفاة جعفر يفصح.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى السيد وليد صادي، وزير الرياضة، نبأ وفاة السيد جعفر يفصح، إطار سامي بوزارة الشباب والرياضة سابقًا”.

كما جاء في الرسالة، أيضا: “على إثر هذا المصاب الجلل، يتقدّم السيد الوزير بأحرّ التعازي وأصدق المواساة، باسمه الخاص وباسم كافة إطارات وموظفي ومنتسبي قطاع الرياضة، إلى عائلة الفقيد المغفور له بإذن الله، وإلى الأسرة الرياضية بصفة عامة، راجيًا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه وأهله وأصدقائه جميل الصبر والسلوان”.