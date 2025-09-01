-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الوزير صادي يعزي في وفاة جعفر يفصح

عمر سلامي
  • 317
  • 0
الوزير صادي يعزي في وفاة جعفر يفصح

تقدم وزير الرياضة، وليد صادي، بتعازيه الخالصة إثر تلقيه نبأ وفاة جعفر يفصح.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى السيد وليد صادي، وزير الرياضة، نبأ وفاة السيد جعفر يفصح، إطار سامي بوزارة الشباب والرياضة سابقًا”.

كما جاء في الرسالة، أيضا: “على إثر هذا المصاب الجلل، يتقدّم السيد الوزير بأحرّ التعازي وأصدق المواساة، باسمه الخاص وباسم كافة إطارات وموظفي ومنتسبي قطاع الرياضة، إلى عائلة الفقيد المغفور له بإذن الله، وإلى الأسرة الرياضية بصفة عامة، راجيًا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه وأهله وأصدقائه جميل الصبر والسلوان”.

مقالات ذات صلة
اتحاد خنشلة يتعاقد مع بن داود

اتحاد خنشلة يتعاقد مع بن داود

“يويفا” يتخذ قرارا بخصوص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

“يويفا” يتخذ قرارا بخصوص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

هذا ما فعلته إدارة نادي موناكو بعد وفاة “مجادي”

هذا ما فعلته إدارة نادي موناكو بعد وفاة “مجادي”

بن معزوز يوقع مع النجم الساحلي التونسي

بن معزوز يوقع مع النجم الساحلي التونسي

المولودية تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بِتعادل

المولودية تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بِتعادل

بِالفيديو: قبال يُقرئ بيتكوفيتش السّلام

بِالفيديو: قبال يُقرئ بيتكوفيتش السّلام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد