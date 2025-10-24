الوزير صادي يهنئ البطلة كيليا نمور

هنأ وزير الرياضة وليد صادي، البطلة كيليا نمور، على تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز الفني.

وتقدم وليد صادي، بخالص التهاني والتبريكات للبطلة كيليا نمور، وللطاقم الفني والإداري المرافق، كما تمنى لهم مزيدًا من النجاحات في بقية المنافسات ورفع الراية الوطنية عاليًا في مختلف المحافل العالمية.

وأضافت وزارة الرياضية، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: ” في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة الجزائرية، توّجت البطلة الجزائرية كيليا نمور بالميدالية الذهبية في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، بعد تحقيقها علامة.، 15،566 وذلك ضمن منافسات بطولة العالم للجمباز الفني بالعاصمة الإندونيسية 2025.

وتابعت: “يُعد هذا التتويج ثمرة العمل الجاد والتحضير المتميز الذي عرفته البطلة في إطار برنامج الدعم الذي تسهر عليه وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للجمباز، من أجل الارتقاء بالمستوى الفني لرياضيينا في المنافسات الدولية”.