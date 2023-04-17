الوزير ضيافات ومن معه أمام غرفة الاتهام

للنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر الإيداع

حوّل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الاثنين، إلى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الفساد الذي طال الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم”، المتابع فيه الوزير المنتدب السابق المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، ومن معه، وذلك للنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر الإيداع التي قامت بها هيأة الدفاع عن المتهمين.

وفي التفاصيل، فإن هيأة الدفاع عن المتهمين في ملف الحال، استأنفت في القرارات التي أصدرها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى القطب الاقتصادي والمالي، والقاضية بإيداع 5 متهمين الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من ضيافات والرئيس المدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، عن تهم ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06، على غرار إساءة استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد المال العام.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تحويل الملف من القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد إلى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الاثنين، حسب مصادر “الشروق”، ومن المرجح أن تقوم بجدولة الملف للفصل فيه في جلسة هذا الثلاثاء أو الثلاثاء المقبل الموافق لـ25 أفريل الجاري.

وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أمر يوم 6 أفريل بإيداع ضيافات الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، كما أمر في نفس اليوم بإيداع 5 أشخاص آخرين من بينهم الرئيس المدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين لوكالة “أناد”، مقابل وضع عدد من أفراد عائلة الوزير السابق ضيافات من بينهم زوجته وشقيقاه تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج، مع سحب جواز سفرهم، في حين تم وضع عدد من المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت.