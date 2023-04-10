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الجزائر

الوزير عرقاب في ولاية البيض

الشروق أونلاين
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الوزير عرقاب في ولاية البيض
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محمد عرقاب

يقوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية البيض، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وسيكون الوزير مرفوقا في زيارته إلى البيض، بكل من الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز. إلى جانب إطارات من الوزارة ومن سونلغاز.

وسيشرع الوزير خلال هذه الزيارة، في إطلاق العديد من مشاريع الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء، “لفائدة سكان مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية”.

كما سيزور الوزير عرقاب بعض المنشآت الأخرى للكهرباء والغاز والمواد البترولية في الولاية، يضيف ذات البيان.

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