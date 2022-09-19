الوزير عرقاب يستقبل وفدا من البرلمانيين الأوروبيين

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الإثنين، وفدا من البرلمانيين الأوروبيين، لبحث علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وآفاق تعزيزها في مجالي الطاقة والمناجم.

ووفق بيان للوزارة، يقود الوفد الأوروبي رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أندريا كوزولينو. كما حضر اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر.

وعرض الوزير عرقاب أمام الوفد “الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع في الجزائر، والأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم بالجزائر، وما تقدّمه من تسهيلات للمستثمرين”.

كما أكد عرقاب “فرص الاستثمار المتاحة في مجالات الكهرباء، والطاقات المتجددة، خاصة ما يتعلّق باستغلال الهيدروجين الأخضر”.

مجمّع ألماز الروسي للخدمات النفطية يعرض قدراته على الجزائر

وفي وقت سابق من الإثنين، استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وفدا من مجمّع ألماز الروسي للخدمات النفطية.

وحسب بيان للوزارة، فقد عرض ممثلو ألماز في خلال هذا اللقاء “قدرات المجمّع في مجالات المحروقات والكهرباء والمناجم”.

وتمّ الاتفاق بموجب ذلك، على تنظيم لقاءات مع خبراء من المجّمعات الجزائرية سوناطراك، سونلغاز، ومناجم الجزائر.

وقد أكد الوزير عرقاب بهذه المناسبة، رغبة الجزائر في “النهوض الصناعي، وتطوير التصنيع المحلي للمعدّات، مع نقل التكنولوجيا والمعرفة”.