إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة
الوزير عطاف يحل بالدوحة للمشاركة في القمة العربية الطارئة

وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الأحد 14 سبتمبر، بالعاصمة القطرية الدوحة بُغية المُشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر انعقادها يوم غد.

وستُخصص القمة، التي سيشارك فيها الوزير عطاف بصفته ممثلا خاصا للرئيس عبد المجيد تبون، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

ويُنتظر من هذه القمة أن تُشكل الأشغال فرصة متجددة للدول الأعضاء في جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل التداول حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الموقف الجماعي بشأنها، وفقا لما أفادت به الوزارة.

مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية غدا الإثنين

هام للأولياء.. هذا تاريخ تسجيل تلاميذ التحضيري والسنة الأولى الاستثنائي

وثبات ونقلات في عديد المجالات.. الرئيس تبون مكّن للمرأة الجزائرية

تنبيه جديد: أمطار ورعود عبر 8 ولايات يومي الجمعة والسبت

أيام تحسيسية حول المهن البيئية لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية

إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة

