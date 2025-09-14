الوزير عطاف يحل بالدوحة للمشاركة في القمة العربية الطارئة

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الأحد 14 سبتمبر، بالعاصمة القطرية الدوحة بُغية المُشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر انعقادها يوم غد.

وستُخصص القمة، التي سيشارك فيها الوزير عطاف بصفته ممثلا خاصا للرئيس عبد المجيد تبون، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

ويُنتظر من هذه القمة أن تُشكل الأشغال فرصة متجددة للدول الأعضاء في جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل التداول حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الموقف الجماعي بشأنها، وفقا لما أفادت به الوزارة.