الوزير عطاف يشارك في جلسة إحياء الذكرى الـ80 لتأسيس مُنظمة الأمم المتحدة

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، 22 سبتمبر، بنيويورك، في الجلسة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المُخصصة لإحياء الذكرى الثمانين لتأسيس مُنظمة الأمم المتحدة، وهذا في إطار تمثيله للجزائر في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للمنظمة الأممية.

ووفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، كانت هذه الجلسة رفيعة المستوى مناسبة لاستعراض المكاسب التي حققتها المنظمة خلال العقود الثمانية الماضية، لاسيما في مجالات السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.

كما شكلت الجلسة كذلك فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعاظمة التي يُواجهها العالم وتجديد الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدّة سعيا نحو إرساء منظومة مُتعددة الأطراف أكثر شمولًا وفعّالية، حسب المصدر ذاته.