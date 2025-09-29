-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يلقي كلمة الجزائر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
  • 606
  • 0
عطاف يلقي كلمة الجزائر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
لقطة شاشة

تطرق وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في كلمة الجزائر، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الإثنين، 29 سبتمبر، إلى جملة من الملفات والقضايا.

واستهل عطاف الكلمة بالحديث عن القضية الفلسطينية لافتا أنها تواجه أعظم خطر في تاريخها، ومجددا الدعوة لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

كما تطرق الوزير عطاف كذلك إلى قضية الصحراء الغربية مذكرا أنها تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار، ومشددا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية لحقه في تقرير المصير، وفقا لما تؤكده قرارات الأمم المتحدة.

الوزير عطاف وخلال تطرقه للوضع في ليبيا، ذكر أن الأزمة الليبية تتعمق وتتعقد يوما بعد يوم، في ظل فتور الاهتمام الدولي بها، وغياب أي أُفق فعلي للتسوية السلمية المنشودة لها. ليشدد على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في هذا البلد الشقيق.

الوزير عطاف وخلال تطرقه إلى منطقة الساحل الصحراوي، جدد تأكيد الجزائر على التزامها التام وحرصها الكامل على أمن واستقرار جوارها وبناء أفضل العلاقات وَأَمْتَنِها وَأنفعها مع أشقائها وجيرانها كلهم.

عطاف يجدد الدعوة لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

عطاف: “قضية الصحراء الغربية تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار”

عطاف: يجب “وضع حد نهائي للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي”

عطاف يرد بقوة على إنقلابيي مالي  

الجزائر تدعو إلى إنهاء تهميش إفريقيا في مراكز صنع القرار الدولي

مقالات ذات صلة
الذكاء الاصطناعي بات يشاركنا في التفكير والإبداع والمشاعر

الذكاء الاصطناعي بات يشاركنا في التفكير والإبداع والمشاعر

هذه شروط تعويض الناجحين المتخلفين عن مناصبهم

هذه شروط تعويض الناجحين المتخلفين عن مناصبهم

الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف كبرى

الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف كبرى

وفد دبلوماسي في زيارة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل

وفد دبلوماسي في زيارة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل

الجزائر تدعو إلى إنهاء تهميش إفريقيا في مراكز صنع القرار الدولي

الجزائر تدعو إلى إنهاء تهميش إفريقيا في مراكز صنع القرار الدولي

سعيود يأمر بإجراء خبرة تقنية معمقة لتحديد أسباب مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة

سعيود يأمر بإجراء خبرة تقنية معمقة لتحديد أسباب مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد