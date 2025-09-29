عطاف يلقي كلمة الجزائر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

تطرق وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في كلمة الجزائر، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الإثنين، 29 سبتمبر، إلى جملة من الملفات والقضايا.

واستهل عطاف الكلمة بالحديث عن القضية الفلسطينية لافتا أنها تواجه أعظم خطر في تاريخها، ومجددا الدعوة لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

كما تطرق الوزير عطاف كذلك إلى قضية الصحراء الغربية مذكرا أنها تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار، ومشددا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية لحقه في تقرير المصير، وفقا لما تؤكده قرارات الأمم المتحدة.

الوزير عطاف وخلال تطرقه للوضع في ليبيا، ذكر أن الأزمة الليبية تتعمق وتتعقد يوما بعد يوم، في ظل فتور الاهتمام الدولي بها، وغياب أي أُفق فعلي للتسوية السلمية المنشودة لها. ليشدد على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في هذا البلد الشقيق.

الوزير عطاف وخلال تطرقه إلى منطقة الساحل الصحراوي، جدد تأكيد الجزائر على التزامها التام وحرصها الكامل على أمن واستقرار جوارها وبناء أفضل العلاقات وَأَمْتَنِها وَأنفعها مع أشقائها وجيرانها كلهم.