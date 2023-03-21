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الجزائر

الوزير عون يستقبل ممثلي مخابر الأدوية الأمريكية في الجزائر

الشروق أونلاين
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الوزير عون يستقبل ممثلي مخابر الأدوية الأمريكية في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي إسماعيل شيخون، مرفوقا بوفد من ممثلي المخابر الأمريكية الناشطة بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد تمحورت المحادثات بين الطرفين، حول “المحاور الإستراتيجية الرئيسية للشراكة الجزائرية الأمريكية، وسبل تطوير ورفع مستوى الاستثمارات المباشرة والمشتركة بين البلدين”.

كما تطرق اللقاء إلى “توطين إنتاج الأدوية المبتكرة والمنبثقة من التكنولوجيا الحيوية ذات القيمة المضافة العالية بالجزائر. إلى جانب إنشاء بيئة ملائمة للنقل التكنولوجي، ودعم البحث والتطوير والتكوين”.

ومكّن النقاش أيضا من “دراسة ومعاينة الصعوبات الرئيسية التي واجهها الشركاء الأمريكيون. والتدابير المختلفة التي اتخذها الوزير لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المبتكرة، وإزالة العراقيل الإدارية”.

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