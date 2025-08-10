الوزير قويدري يبحث تموين الصيدليات مع نقابة الصيادلة الخواص

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدرى، وفدًا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص (SNAPO)، برئاسة رئيس النقابة، سامي تيراش، وهذا ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية للوزارة مع مختلف شركائها الاجتماعيين والمهنيين.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء الذي عقد اليوم الأحد 10 أوت، بمقر الوزارة “كان مناسبة لاستعراض ومناقشة العديد من الانشغالات المهنية الخاصة بنشاط الصيدلي، مع إبراز التحديات المتعلقة بتنظيم سوق المواد الصيدلانية، سلاسة تموين الصيدليات لضمان توفير الادوية للمواطنين، وكذا الآليات المتعلقة بتوزيع الأدوية على المستوى الوطني.”