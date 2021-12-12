الوسط الفني يودع الممثل المسرحي ياسين زايدي

أعلن المسرح الوطني الجزائري عن انطلاق حافلة، صبيحة الأحد، ابتداء من الساعة العاشرة، من أمام مقره نحو بيت الفنان ياسين زايدي، الذي توفي، مساء السبت، إثر وعكة صحية.

وقال المسرح عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إن الحافلة ستقل كل من يود التنقل لبيت الفنان من فنانين، صحفيين، أصدقاء ومحبين.

وتوفي الممثل المسرحي ياسين زايدي، مساء السبت، عن عمر ناهز 47 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وفق ما أورد المسرح الوطني عبر فيسبوك.

يذكر أن الفنان ياسين زايدي ممثل مسرحي جزائري من مواليد 20 أكتوبر 1974 بالعاصمة، كان يعتبر المسرح حياته، والفضاء الرحب الذي اكتشف فيه قدراته ومارس عشقه للتمثيل من خلاله.

بدأ مشواره الفني مع الفرقة المسرحية للكشافة الإسلامية، حيث قدّم في سن الرابعة عشرة، مسرحية ” الصندوق والبندقية ” للأستاذ أورايس، الذي اقترح عليه دراسة المسرح، فالتحق بالمعهد المركزي للتمثيل والرقص والموسيقى بالقصبة.

شارك زايدي في أكثر من 26 مسرحية، 23 منها حُظي فيها بأدوار رئيسية، بالتزامن، درس الإخراج وقدّم محاولات وأظهر قدرات إبداعية فيه، وكان مساعد مخرج وممثل في مسرحيتي:

“المفترسون” لسيد أحمد بن عيسى والتي شاهدها عشاق المسرح في العديد من ولايات الوطن، و”المهبول العاقل” لباديس فضلاء.

كان حاضراً أيضا في عدة أعمال للمسرح الوطني الجزائري، وتألق في العشرات من الأعمال المسرحية على غرار “الجثة المطوقة”، “الفيزيائيون” ، “الزائر”، “المنتحر”، “أوميرتا الصمت”، “سليمان اللوك”، “الدبلوماسيون”.

وشارك في أزيد من 25 مسلسلاً تلفزيونياً، من بينها: “دارنا القديمة”، “الليالي البيضاء”، “الميدالية”، “الأخطاء”، “بين البارح واليوم”، “المكتوب”، “قضاء وقدر”، “دوار الشاوية”، “ناس الحومة”، “القلادة” وغيرها.