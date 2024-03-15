الوصافة لِشباب قسنطينة واتحاد سوف مُهدّد بِالعودة إلى القسم الثاني

أُقيمت، الجمعة، وفي مواقيت مُتباينة، خمس مقابلات من عمر الجولة العشرين لِبطولة القسم الوطني الأوّل.

وارتقى شباب قسنطينة إلى المركز الثاني، بعد فوزه على الضّيف اتحاد سوف. هذا الفريق الأخير الذي يتذيّل لائحة الترتيب، ويتّجه نحو العودة إلى القسم الثاني.

بِدوره، صعد وفاق سطيف إلى المركز الثالث، بعد جلبه ثلاث نقاط بعيدا عن الدّيار أمام شبيبة القبائل، التي لم تتذوّق حلاوة الانتصار في المواجهات الأربع الرّسمية الأخيرة لها (البطولة والكأس).

وترك نادي البارادو مركز الوصافة، عقب انهزامه خارج القواعد أمام مولودية وهران، التي استعادت عافيتها ولم تخسر في سابع مباراة لها تواليا، بعد انطلاقة موسم سيّئة. عِلما أن الفريقَين التقيا منذ أسبوع بِالعاصمة، في إطار الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الجمهورية، وعادت الغلبة أيضا لـ “الحمراوة”.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية لِشباب بلوزداد (رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الجمهورية)، سقط الفريق هذه المرّة وسلّم الزّاد كاملا للجار اتحاد العاصمة.

وحصد نجم بن عكنون رابع فوز له تواليا (البطولة والكأس)، وكان الزّائر نجم مقرة آخر ضحية له. مع الإشارة إلى أن الصّاعد نجم بن عكنون مرّ بِبداية موسم صعبة.

وتألّق مهاجم مولودية وهران مراد بن عياد بِتوقيعه ثنائية، رافعا غلّته إلى ثلاثة توقيعات في بطولة الموسم الجاري.

وعرفت الجولة العشرين سهرة الخميس تنظيم أوّل مباراة لها، بينما تُجرى آخر المقابلات هذا السبت.

نتائج المقابلات:

ش.قسنطينة 3 – ا.سوف 0

ش.القبائل 0 – و.سطيف 1

ش.بلوزداد 0 – ا.العاصمة 1

م.وهران 2 – ن.البارادو 0

ن.بن عكنون 3 – ن.مقرة 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 43ن (ناقص مقابلة)

2- ش.قسنطينة 34ن

3- و.سطيف 33ن (ناقص مقابلة)

4- ن.البارادو 31ن (ناقص مقابلة)

5- ش.بلوزداد 31ن (ناقص 3 مقابلات)

6- ا.العاصمة 29ن (ناقص مقابلتَين)

7- ش.القبائل 27ن (ناقص مقابلة)

8- ا.خنشلة 27ن (ناقص مقابلتَين)

9- م.البيّض 25ن (ناقص مقابلة)

10- ا.بسكرة 25ن (ناقص مقابلة)

11- ش.الساورة 24ن (ناقص مقابلة)

12- ج.الشلف 23ن

13- ن.مقرة 21ن (ناقص مقابلة)

14- ن.بن عكنون 19ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 18ن

16- ا.سوف 7ن