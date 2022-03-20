الوضعية الصحية لـ “فغولي”

حضر اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي بعد ظهيرة الأحد، مباراة فريقه قلعة السرايا والمضيف نادي غازي عنتاب سبور.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 30 من عمر البطولة التركية، وانتهت بِخسارة فريق قلعة السرايا بِنتيجة (1-3).

وتابع الجناح فغولي مواجهة نادي غازي عنتاب سبور، من دكّة بدلاء فريقه قلعة السرايا.

وكان فغولي قد تعرّض لِإصابة على مستوى الفخذ، وغاب عن مواجهة فريقه قلعة السرايا والزائر نادي برشلونة الإسباني، سهرة الخميس الماضي. بِرسم إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وغذّى هذا الغياب شكوك عدم مشاركة فغولي في مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، ضمن إطار الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وهكذا يكون سفيان فغولي قد طمأن الناخب الوطني جمال بلماضي، بِحضوره فعّاليات مقابلتَي “محاربي الصّحراء” أمام “الأسود الجموحة”.

وبات فريق قلعة السرايا بعد هذه الهزيمة، يجمع 38 نقطة في المركز الـ 15. ويشغل نادي غازي عنتاب سبور الرّتبة الـ 12 بِرصيد 40 نقطة.