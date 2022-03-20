-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الوضعية الصحية لـ “فغولي”

علي بهلولي
  • 119
  • 0
الوضعية الصحية لـ “فغولي”

حضر اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي بعد ظهيرة الأحد، مباراة فريقه قلعة السرايا والمضيف نادي غازي عنتاب سبور.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 30 من عمر البطولة التركية، وانتهت بِخسارة فريق قلعة السرايا بِنتيجة (1-3).

وتابع الجناح فغولي مواجهة نادي غازي عنتاب سبور، من دكّة بدلاء فريقه قلعة السرايا.

وكان فغولي قد تعرّض لِإصابة على مستوى الفخذ، وغاب عن مواجهة فريقه قلعة السرايا والزائر نادي برشلونة الإسباني، سهرة الخميس الماضي. بِرسم إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وغذّى هذا الغياب شكوك عدم مشاركة فغولي في مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، ضمن إطار الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وهكذا يكون سفيان فغولي قد طمأن الناخب الوطني جمال بلماضي، بِحضوره فعّاليات مقابلتَي “محاربي الصّحراء” أمام “الأسود الجموحة”.

وبات فريق قلعة السرايا بعد هذه الهزيمة، يجمع 38 نقطة في المركز الـ 15. ويشغل نادي غازي عنتاب سبور الرّتبة الـ 12 بِرصيد 40 نقطة.

مقالات ذات صلة
كل شيء عن تنقل الأنصار إلى دوالا لمساندة الخضر

كل شيء عن تنقل الأنصار إلى دوالا لمساندة الخضر

بِالفيديو: بودبوز وركلات الجزاء على طريقة “سقراط” و”سينيوري”

بِالفيديو: بودبوز وركلات الجزاء على طريقة “سقراط” و”سينيوري”

محرز يُواجه الأتليتيكو في رابطة الأبطال

محرز يُواجه الأتليتيكو في رابطة الأبطال

بِالفيديو: هذه هي وضعية ملعب “جابوما” قبل أسبوع من المباراة المونديالية

بِالفيديو: هذه هي وضعية ملعب “جابوما” قبل أسبوع من المباراة المونديالية

بِالفيديو: سوداني يُسجّل في مرمى مبولحي

بِالفيديو: سوداني يُسجّل في مرمى مبولحي

محرز أفضل صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

محرز أفضل صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد