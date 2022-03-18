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رياضة

الوضعية الصحية لِآدم الوناس

علي بهلولي
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الوضعية الصحية لِآدم الوناس

يغيب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس بعد ظهيرة هذا السبت، عن مباراة فريقه نابولي والضيف نادي أودينيزي.

جاء ذلك على لسان التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي، في مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الإيطالي.

وتُجرى هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 30، من عمر بطولة إيطاليا للقسم الأوّل.

وقال المدرب سباليتي إن صانع الألعاب آدم الوناس يُعاني إرهاقا عضليا، على مستوى الفخذ اليسرى، سيُغيّبه عن مواجهة أودينيزي.

وهوّن مدرب فريق نابولي من إصابة لاعبه الدولي الجزائري، وقال إنها طفيفة لا تدعو إلى القلق.

وسمح المدرب لوتشانو سباليتي للاعبه آدم الوناس، الجمعة، بِإجراء التدريبات مع زملائه في فريق نابولي. لكن لِفترة معيّنة، تفاديا لِتفاقم خطر الإصابة.

ويُمكن القول إن فرص آدم الوناس وافرة، في خوض مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الكاميروني، بِتاريخَي الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي. ضمن إطار الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

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