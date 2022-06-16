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رياضة

الوضعية الصحية لِبن سبعيني وبوداوي وبن دبكة

علي بهلولي
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الوضعية الصحية لِبن سبعيني وبوداوي وبن دبكة
الأرشيف
لا خوف على بن سبعيني

قدّمت “الفاف”، الخميس، توضيحات بِشأن إصابة ثلاثي المنتخب الوطني الجزائري رامي بن سبعيني وهشام بوداوي وسفيان بن دبكة.
وكان متوسط الميدان بوداوي قد حضر وقائع مواجهات أوغندا وتنزانيا وإيران، لكنه لم يلعب أيّ لقاء. بينما شارك زميله بِالخطّ ذاته بن دبكة بديلا في مواجهة أوغندا، وأساسيا ضد تنزانيا، قبل أن يضطرّ إلى الخروج في الدقيقة الـ 16، ثم غاب عن مباراة إيران. في حين لعب المدافع بن سبعيني أساسيا في مقابلتَي أوغندا وتنزانيا، لكنه بقي احتياطيا في لقاء إيران.
وقالت “الفاف” – استنادا إلى طبيب “الخضر” الدكتور محمد سلطاني – إن بوداوي تماثل للشفاء، مثلما هو الشأن لِبن سبعيني، بينما ما زال بن دبكة يحتاج إلى الرّاحة والعلاج.
وكان بن دبكة يشكو تمزّقا عضليا على مستوى الفخذ، ويُمكنه العودة إلى تحضيرات ما قبل الموسم الجديد، بعد ثلاثة إلى خمسة أسابيع من الآن. وعانى بوداوي تمزّقا في العضلات المقرّبة، تتطلّب راحة وعلاجا مدّته أسبوعَين الآن. وتعرّض بن سبعيني لِإصابة في الفخذ، تستلزم علاجا لِمدّة أسبوعَين من الآن.
وتعرف “الفاف” جيّدا أن الثلاثي المذكور أعلاه – مثل بقية اللاعبين – هدف لِقنّاصة الانتدابات في سوق التحويلات الصيفية. ولذلك تُطمئن مَن يهمّهم الأمر، بِالحالة الصحّية لِبن سبعيني وبوداوي وبن دبكة.

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