الوضعية الوبائية لفيروس كورونا.. وزير الصحة يعلّق

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الوضعية الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في الجزائر “مستقرة”، وتجنيد الأطقم الصحية يبقى قائما لمواجهة أي مستجدات.

وأوضح الوزير، السبت، في تصريح صحفي ختاما لزيارة قام بها إلى ثلاث مؤسسات استشفائية بتيبازة للتعبير عن تضامنه مع الأطقم الطبية المناوبة بمناسبة عيد الأضحى أن “الوضعية الوبائية مستقرة و لا تستدعي القلق”.

وتابع بن بوزيد مؤكدا أن قطاعه يبقى “مجندا و على استعداد متواصل لمواجهة أي مستجدات”, مشددا في هذا الشأن أن الأطقم الطبية اكتسبت تجربة ثرية و جديرة بالاهتمام في مواجهتها لانتشار فيروس كورونا.

وبعد أن ترحم على ضحايا الفيروس الخبيثي بها فيهم ضحايا قطاع الصحة قال السيد بن بوزيد ان الجزائر تمكنت بفضل عديد الإجراءات و التدابير المتخذة من كبح انتشار هذا الفيروس نسبيا و لم تسجل خسائر كبيرة مقارنة بدول أخرى سيما منها الدول المتقدمة و الكبرى.

للإشارة سجل في آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة حول الحالات المصرح بها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرضي 18 حالة جديدة و 16 حالة تماثلت للشفاء و حالة واحدة متواجدة في العناية المركزة فيما لم يسجل أي حالة وفاة.