الوضع الصحي غير مطمئن ولم نسجل أي إصابة بـ”أوميكرون”

عضو لجنة متابعة ورصد كورونا.. البروفيسور إلياس رحال:

جدد عضو متابعة ورصد تفشي كورونا، البروفيسور إلياس رحال، دعوته للتلقيح تجنبا للموجة الرابعة، مشيرا إلى أنه رغم عدم تسجيل أي إصابة بمتحور أوميكرون إلا أن الحذر مطلوب في مواجهة الفيروس. وقال رحال، لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الأحد، إن الوضع الصحي غير مطمئن في ظل تصاعد الحالات المؤكدة ومنحنى الاستشفاء في ظل وجود 2700 مريض بالمستشفيات، مشيرا إلى أن خفض هذه الأرقام يتطلب العودة، وبكثافة، للتلقيح.

وبشأن المتحور الجديد “أوميكرون” أوضح رحال، أن مخبر باستور لم يسجل لحد الآن أي إصابة بالمتحور الجديد، “لكن هذا لا يمنع أن ندعو المواطنين للاحتياط والإسراع إلى التلقيح لأن المتحور الأكثر فتكا في العالم حاليا هو متحور دلتا”.

وعاد المتحدث إلى الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمكافحة وباء كورونا منذ بداية ظهوره، مؤكدا أنها إجراءات فعالة ومهمة ساهمت إلى حد كبير في الحد من انتشار الوباء. ومن بين هذه الإجراءات، قال رحال إنه يجب الإسراع في اقتناء اللقاحات بعد غلق الجامعات والمدارس والمساجد وبعض المؤسسات وكذا غلق الأجواء في إطار التحكم في هذا الفيروس.

وأضاف أنه تم التكفل بالأطقم الصحية بعلاوات مناسبة. وتكفلت الدولة بإعادة مواطنينا المقيمين بالخارج والشيء المهم أيضا هو تعاون القطاعات الأخرى خصوصا قطاع الجماعات المحلية، حسب تعبيره.

وأشار البروفيسور رحال، إلى أن توفير اللقاح في بداية الأزمة شكل تحديا كبيرا في ظل وجود ضغط كبير من أكثر من 189 دولة للحصول عليه، لكن الإرادة السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية كانت دعما كبيرا لرفع التحدي، حيث طلب في شهر ديسمبر، توفير اللقاح في أقرب وقت، ورغم صعوبة المهمة إلا أن ذلك تحقق بعد شهر جانفي ثم تواصل وصوله حتى استلام 26 مليون جرعة.