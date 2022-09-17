الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية المشروطة

قامت القوات المسلحة الأرمينية باستفزاز واسع النطاق على الحدود الأرمينية الأذربيجانية المشروطة .

تم الاستفزاز ليلة 12-13 سبتمبر على أجزاء من الحدود بين البلدين في اتجاه مناطق كالباجار ولاشين وداشكيسان الأذربيجانية. اتخذت القوات المسلحة الأذربيجانية تدابير مناسبة لمنع محاولات ألغام أراضينا من قبل القوات المسلحة الأرمينية ، التي استغلت الظلام وظروف التضاريس الصعبة. كان رد أذربيجان محدوداً وموجهاً ضد أهداف عسكرية مشروعة ولم يستهدف السكان المدنيين. كما يعترف الجانب الأرمني في تصريحاته بأنه لا يوجد قتلى أو جرحى بين المدنيين الارمنيين.

ونتيجة لاستفزاز آخر من جانب أرمينيا ، قُتل 50 من أفراد القوات المسلحة الأذربيجانية وألحقت أضرار بالبنية التحتية العسكرية. ينعي اليوم جميع الشعب الأذربيجاني مع عائلات أبنائنا وإخواننا الشهداء .

من الواضح أن المسؤولية عن هذا الاستفزاز العسكري تقع على عاتق أرمينيا. وأن تصعيد التوتر ليس في مصلحة أذربيجان. اليوم ، يتم تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في أذربيجان لاستعادة الأراضي المحررة من الاحتلال ، لضمان تنميتها في المستقبل وعودة السكان إلى أراضيهم الأصلية ، ويتم إنشاء البنية التحتية اللازمة. الاشتباكات العسكرية تشكل تهديدا مباشرا لهذه المشاريع. على سبيل المثال ، قامت أذربيجان بالفعل بتوطين المجموعة الأولى من المشردين داخليا في قرية أغالي في منطقة زانغيلان القريبة من المنطقة التي تصاعدت فيها التوترات. بالإضافة إلى ذلك ، شارفت أعمال البناء على الانتهاء ومن المتوقع افتتاح مطار زانجيلان الدولي ، الواقع بالقرب من الحدود مع أرمينيا.

على عكس أرمينيا ، تتخذ أذربيجان خطوات حسن النية باستمرار لضمان السلام والاستقرار والأمن والتنمية الديناميكية في المنطقة. وكما أشار رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف مرارًا وتكرارًا ، فإن بلدنا ، إلى جانب الاستعداد للسلام باسم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة ، قادر أيضًا على القيام بدور الضامن لهذا السلام. لا تكتفي أذربيجان بالمبادرة بل تظهرها في الممارسة العملية. على سبيل المثال ، نقل خمسة مواطنين أرمينيين آخرين محتجزين على أراضي أذربيجان إلى أرمينيا دون وساطة من بلدان أخرى ، والخطوات التي اتخذتها السلطات لإقامة حوار وإقامة اتصالات مع السكان الأرمن المحليين في منطقة كاراباغ ، إن إنشاء بنية تحتية مربحة في المنطقة يشير مرة أخرى إلى أن أذربيجان دولة مسالمة.

في جميع هذه العمليات ، تتجلى الأنشطة التخريبية المستمرة لأرمينيا ومحاولاتها لإعاقة تطوير الاتصالات والحوار بين أذربيجان والسكان الأرمن المحليين في نفس الوقت في رغبة البلاد في التسلح والعسكرة الجادة. وهكذا ، في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك بعد الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في مدينة بروكسل في 31 اوت 2022 ، والذي تم فيه التوصل إلى اتفاق لبدء مفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان ، وانتهاك وقف إطلاق النار من قبل أرمينيا في اتجاه أصبحت مناطقكالباجار ولاشين من حدود الدولة المشروطة. ونتيجة لذلك ، تم إطلاق النار على وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية ، بما في ذلك المعدات المدنية المستخدمة في هذا الإقليم.

بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من أحكام البيان الثلاثي ( روسيا – اذربيجان – ارمينيا ) في 10 نوفمبر 2020 بشأن تعليق جميع الأعمال العدائية ، وكذلك خلافًا لجميع الالتزامات الدولية الأخرى لأرمينيا ، تم اكتشاف حالات زراعة الغام مضادةللأفرادمكثفةفي الأراضي الأذربيجانية من قبل أرمينيا. على سبيل المثال ، نتيجة لأعمال البحث العملياتية ، تم اكتشاف 300 1 لغم مضاد للأفراد في منطقةلاتشين وحدها. ثبت أن هذه الألغام تم إنتاجها في أرمينيا في عام 2021 وتم تثبيتها على أراضي أذربيجان بعد البيان المعروف حول وقف جميع الأعمال العدائية. في الواقع ، وقعت 134 حالة انفجار للألغام ، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 240 مدنيًا وعسكريًا ، أي أكثر من 50 بالمائة من الحالات ، في أماكن خارج حقول الألغام التي نقلها الجانب الأرميني.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستفزاز القادم لأرمينيا ليس موجهًا فقط ضد أذربيجان ، بل بشكل عام يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. بهذه الاستفزازات ، تحاول أرمينيا جذب أطراف ثالثة إلى القضية وتوسيع جغرافية التوتر. في محاولة لمنع توقيع معاهدة سلام ، تقوم أرمينيا بتأخير هذه المسألة قدر الإمكان ، وتستخدم هذا التأخير لمصالحها الخاصة على خلفية التوتر الملحوظ في المنطقة والأزمة السياسية والعسكرية التي شهدتها مناطق مختلفة من بلدان العالم .