-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الوضع في غزة : قطر تبحث مع بريطانيا سبل العودة إلى التهدئة

الشروق أونلاين
  • 86
  • 0
الوضع في غزة : قطر تبحث مع بريطانيا سبل العودة إلى التهدئة
وزارة الخارجية القطرية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية البريطاني.

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اجتمع اليوم الجمعة، 1 ديسمبر، مع وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، لبحث سبل العودة إلى التهدئة.

الإجتماع جرى على هامش قمة المناخ التي تحتضنها الإمارات، واستعرض الطرفان “آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.”

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد “أن دولة قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، مشددا على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.”

كما ألح على “ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف.”

مقالات ذات صلة
الاحتلال يخرق الهدنة بغزة ويستهدف عددا من المناطق

الاحتلال يخرق الهدنة بغزة ويستهدف عددا من المناطق

الحرب على غزة.. قطر تعلن تمديد الهدنة لـ”يوم إضافي”

الحرب على غزة.. قطر تعلن تمديد الهدنة لـ”يوم إضافي”

هولندا متهمة بالتواطؤ مع الكيان في عدوانه على غزة

هولندا متهمة بالتواطؤ مع الكيان في عدوانه على غزة

الإتحاد الإفريقي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

الإتحاد الإفريقي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

أردوغان يصف نتنياهو بـ”جزار غزة”

أردوغان يصف نتنياهو بـ”جزار غزة”

منْع انتقاد جرائم الكيان الصهيوني في مملكة “أمير المؤمنين”

منْع انتقاد جرائم الكيان الصهيوني في مملكة “أمير المؤمنين”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد