الوضع في غزة : قطر تبحث مع بريطانيا سبل العودة إلى التهدئة

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اجتمع اليوم الجمعة، 1 ديسمبر، مع وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، لبحث سبل العودة إلى التهدئة.

الإجتماع جرى على هامش قمة المناخ التي تحتضنها الإمارات، واستعرض الطرفان “آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.”

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد “أن دولة قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، مشددا على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.”

كما ألح على “ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف.”