الوضع في غزّة : روسيا تدعو للحوار

قالت روسيا أن المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وصلت "إلى مرحلة جديدة من التصعيد" مع العدوان البري الذي قامت به إسرائيل على قطاع غزّة الأمس.

قالت روسيا أن المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وصلت “إلى مرحلة جديدة من التصعيد”، مع العدوان العسكري البري الذي قامت به قوات الإحتلال على قطاع غزّة الأمس الجمعة 28 أكتوبر.

في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت 28 أكتوبر قالت أن روسيا “حذرت مرارا وتكرارا من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة والتي ستؤثّر سلبا على جميع أطراف الصّراع وتؤدي إلى تدهور حادّ في الوضع الإنساني، الأمر الذي سيؤدّي إلى تفاقم وضع السّكان المدنيين في غزّة”.

وفي هذا السّياق ذكّرت الخارجية الرّوسية أنها طرحت مشروع قرار لمجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النّار لأسباب إنسانية، وهو ما عرقلته الولايات المتحدة.

الخارجية الرّوسية قالت أن “المهمّة ذات الأولوية للمجتمع الدّولي اليوم هي وقف إراقة الدّماء، وتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين، ونقل الوضع إلى قناة سياسية ودبلوماسية.” كما شددت على ضرورة “تعزيز الخطوات الجماعية الرامية إلى استئناف عملية مفاوضات كاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تنفيذ صيغة “الدولتين” التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وعلى أساسه، ينبغي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.”

موسكو قالت أنها تسعى “لتحقيق نتيجة سلمية للصّراع، بما في ذلك من خلال وظائف الوساطة”، كونها تحافظ على اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية.