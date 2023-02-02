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الوظيفة التي يحلم بها الجزائريون!

محمد عبد المؤمن
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الوظيفة التي يحلم بها الجزائريون!
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لكلّ بلد وظيفة تداعب أحلام سكانه!

قيادة الطائرات، هي وظيفة الأحلام بالنسبة لمعظم سكان العالم، حسب دراسة مسحية أجرتها شركة “ريميتلي” البريطانية المتخصّصة في خدمات التحويلات المالية للمهاجرين.

وتبحث الدراسة عن الوظيفة التي يحلم بها الناس في أماكن مختلفة من الكوكب، بما في ذلك الجزائر، عن طريق رصد عدد مرّات البحث عنها على الانترنت في كل بلد.

وقد توصّلت الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة، إلى أن الوظيفة الأكثر مداعبة لأحلام البشر هي قيادة الطائرات. حيث رُصد ما يفوق 930 ألف عملية بحث على غوغل باستعمال السؤال “كيف يمكن أن أصبح طيّارا؟”.

خريطة وظائف الأحلام حسب كل بلد..

لكن هذه الوظيفة، لم تكن الأكثر بحثا في جميع الدول. ففي الجزائر يبحث الناس في غوغل عن الطريقة التي تجعلهم يصبحون “كتّابا” محترفين.

فمهنة “الكاتب” هي وظيفة الأحلام هنا. وفي بلدان أخرى كثيرة أيضا مثل الجارة ليبيا، والدول الاسكندنافية، ودول البلطيق، والهند، وبولندا.

ومع أنها أكثر المهن بحثا عبر المعمورة، فإن الطيران والكتابة، لا تستهوي الأشخاص في كلّ البلدان. ففي تركيا وظيفة الأحلام هي “التمثيل”، وفي السعودية “الشعر”، وفي الصين “التغذية العلاجية”، وفي فرنسا “ريادة الأعمال”.

وفي البرتغال التي أتت فيها الحرائق على مساحات واسعة من الغابات الصيف الماضي، يحلم الناس بأن يكونوا “رجال إطفاء”. وفي مصر وظيفة الأحلام هي “مدرب كرة القدم”.

ويشترك النمساويون مع الأتراك في الولع بفن التمثيل، على الرغم من الفرق الشاسع في قوة وشعبية الصناعة الدرامية بين البلدين.

الوظائف الـ10 الأكثر بحثا على غوغل حسب الدراسة:

  • طيّار،
  • كاتب،
  • راقص،
  • يوتيوبر،
  • مقاول،
  • ممثل (درامي)،
  • مؤثر،
  • مبرمج (حاسوب)،
  • مغنّي،
  • معلّم.
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