الوظيف العمومي: الأحد والإثنين والثلاثاء عطلة مدفوعة الأجر

ستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 16 و17 و18 جوان الجاري، عطلة مدفوعة الأجر، لجميع مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

جاء هذا في بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان أصدرته مساء الخميس الماضي، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد 16 جوان الجاري.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية في وقت سابق من نفس اليوم، أن الجمعة هو غرّة شهر ذي الحجة. ليكون يوم الوقوف بعرفة يوم السبت 15 جوان، وعيد الأضحى يوم الأحد 16 جوان.

وتمّ تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى 3 أيام مدفوعة الأجر بدلا من يومين، ابتداء من عيد الأضحى الماضي. بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أفريل 2023.