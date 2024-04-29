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الجزائر

الوظيف العمومي: الأربعاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر

الشروق أونلاين
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الوظيف العمومي: الأربعاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر
أرشيف
تعبيرية

سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق للأول من ماي، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بمناسبة عيد العمال.

وجاء في بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يوم الإثنين:”بمناسبة عيد العمال، فإن يوم الأربعاء 1 ماي 2024 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي:

  • المؤسسات والإدارات العمومية،
  • والهيئات والدواوين العمومية والخاصة،
  • ولكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي”.

وأشار البيان أيضا إلى أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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