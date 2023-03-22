الوظيف العمومي: لا احتساب للساعات الإضافية في الترقية  

أوضحت برقية صادرة عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري، تحمل رقم 480، مؤرخة في 19 مارس الجاري، موجهة إلى إحدى مفتشياتها، أنه لا احتساب للساعات الإضافية في مسابقات الترقية على أساس الشهادة.

وجاء تأكيد المديرية العامة للوظيفة العمومية، ردا على استفسار بخصوص الإجراءات الواجب إتباعها فيما يتعلق باحتساب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار تأدية ساعات إضافية للتدريس بمعدل ثماني ساعات في الأسبوع وذلك ضمن مسابقة الترقية على أساس الشهادة في رتب أساتذة التكوين، وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر 1984، المتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا، المعدل والمتمم، وذلك بعنوان المسابقات على أساس الشهادات التي نظمتها المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، قصد الالتحاق بمختلف رتب أساتذة التكوين والتعليم المهنيين.

وفي الموضوع أكدت مصالح الوظيف العمومي أنه طبقا لأحكام المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011، المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، لاسيما النقطة “ب” منه، المتضمنة معايير الانتقاء للالتحاق برتب التعليم والتكوين الخاصة بالقطاعات الأخرى، فانه يتم احتساب الخبرة المهنية في ذات المسابقات، على أساس نقطة واحدة عن كل سنة تدريس ولا يُعتد بالساعات الإضافية للتدريس.