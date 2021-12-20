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الجزائر
في رتب متصرف على مناصب شاغرة

الوظيف العمومي يوافق على الإدماج خارج التخصص

ع. تڤمونت
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الوظيف العمومي يوافق على الإدماج خارج التخصص

وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، استثنائيا، بإدماج الحاملين لشهادات الليسانس في تخصصات اللغة الانجليزية والفرنسية والعربية والتاريخ والفنون الجميلة في رتب متصرف على مستوى مؤسسات الشباب والرياضة بالمديريات التي تتوفر على مناصب مالية شاغرة، معترفة في نفس الوقت بأن التخصصات المذكورة سالفا لا تتماشى مع مقتضيات المهام المنوطة بشعبة الإدارة العامة.

وحول الموضوع، أشارت المراسلة الموجهة في هذا الصدد إلى أحد ولاة الجمهورية بتاريخ 01 ديسمبر الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، أن الموافقة الاستثنائية بخصوص القرار جاءت بعد الموافقة المبدئية للجنة الطعن الولائية في إطار صلاحياتها، وذلك عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، لاسيما فيما يخص الفصل في جميع المسائل والطعون ذات الصلة بعملية الإدماج من جهة، وكذا نظرا، من جهة أخرى، بتكليف الأعوان المعنيين بهذه العملية بمهام إدارية منذ تنصيبهم الأولي.

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