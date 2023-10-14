“الوعد المفعول”.. حملة جزائرية لدعم المتضررين في غزة

تواصل جمعية البركة الجزائرية حشد المساعدات المادية للمتضررين في غزة، بعدما أطلقت حملة تطوعية تحمل اسم “الوعد المفعول” بالتزامن مع عملية “طوفان الأقصى”.

وبحسب ما أفادت الجمعية التي تعنى بالعمل الخيري والإنساني، والإغاثي، فإن الهدف من هذه الحملة هو جمع المساعدات المادية من خلال المكاتب الولائية التابعة لها، والمنتشرة عبر 58 ولاية.

ويتم تحويل التبرعات إلى مكتب غزة التابع للجمعية، من أجل توفير الحاجيات اللازمة للفلسطينيين المتضررين بشدة من القصف الصهيوني الهمجي على القطاع، الذي شهد عملية تدمير واسعة.

ودعت الجمعية، كافة المواطنين، للتجاوب مع هذه الحملة، والمساهمة في إنجاحها، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين في أحلك الأيام التي يمرون بها، حيث وضعت كافة الأرقام والحسابات البريدية والبنكية لضمان سير أحسن للعملية.

ونشرت البركة مقتطفات من داخل مراكز الإيواء الذي تقيمه بغزة والذي يأوي عديد العائلات التي هدمت بيوتها و تضررت جراء القصف.

وحث الشيخ أحمد ابراهيمي رئيس جمعية البركة الجزائرية، نائب رئيس الإئتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، كافة المواطنين للمسارعة بـ “جهاد المال” دعما للمجاهدين بأنفسهم، الذين تحاول يد الإجرام النيل من عزيمتهم من خلال قصف منازلهم وقتل وتشريد أبنائهم.

وفي أولى العمليات التضامنية لجأت الجمعية إلى فتح المآوى في غزة التي تضم الآلاف من الأشخاص، حيث يوزع عليهم الأكل والشرب والأغطية والأدوية، كما تم إيصال سيارات إسعاف مع تزويدها بالبنزين، خاصة وأن القصف الصهيوني استهدف أيضا العمل الإغاثي.

يذكر أن عنوان الحملة “الوعد المفعول” استمد من قوله تعالى في الآية الخامسة من سورة الإسراء: “﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾.