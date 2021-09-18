الوفاق سَيُواجه هذا النادي في حال تأهّله

اتّضحت هُوِّية مُنافس وفاق سطيف في الدور الثاني من عمر رابطة أبطال إفريقيا، في حال تأهّل مُمثّل الكرة الجزائرية.

ويُواجه وفاق سطيف بِميدانه هذا الأحد، الضيف نادي فورتون الغامبي. بِرسم إياب الدور الأوّل من عمر المنافسة الإفريقية الأولى للأندية. عِلما أن فريق “النّسر الأسود” خسر بِثلاثية نظيفة خارج القواعد ذهابا.

وهكذا وفي حال تأهّل زملاء صانع الألعاب والقائد عبد المؤمن جابو، فسيُواجهون نظراهم من نادي نواديبو الموريتاني.

وتُجرى مباراة الذهاب بِموريتانيا ما بين الـ 15 والـ 16 من أكتوبر المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِالجزائر ما بين الـ 22 والـ 23 من الشهر ذاته.

وكان فريق نواديبو الموريتاني قد اجتاز في الدور الأوّل، عقبة نادي المدرسة العليا للإدارة والاقتصاد البنيني. حيث تعادل (1-1) بعيدا عن الدّيار ذهابا، وفاز بِملعبه إيابا (2-0) مساء السبت.