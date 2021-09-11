الوفاق لتحقيق انطلاقة إفريقية مثالية من غامبيا

سليم.ع

يدشن فريق وفاق سطيف أمسية السبت بداية من الساعة الخامسة، مشاركته الجديدة في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، بمواجهة نادي فورتون الغامبي..

ويسعى الوفاق في هذه المواجهة التي تدخل في إطار ذهاب الدور التمهيدي، إلى تحقيق بداية مثالية، والعودة بنصف تأشيرة التأهل، قبل خوض لقاء العودة في سطيف.

وأكد مدرب الوفاق نبيل الكوكي أنه رغم نقص التحضيرات، بسبب ضيق الوقت إلا أن الفريق عازم على تحقيق البداية المرجوة، حيث قال: ” لدينا طموحات كبيرة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، ونحن جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية”.

ويتواجد الوفاق في غامبيا منذ الخميس الماضي، حيث خاض أمسية الجمعة آخر حصة تدريبية، على ملعب الاستقلال الذي يحتضن اللقاء.

وقال مهاجم الفريق أكرم جحنيط في تصريح للصفحة الرسمية للوفاق على “فايسبوك” متحدثا عن المباراة: ” جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية لإدراكنا بأن التأهل يلعب هنا، هناك لاعبين جدد في النادي نتمنى أن يقدموا الإضافة اللازمة، والوفاق دائما يلعب على الألقاب وسنضع اليد في اليد لتحقيق أهدافنا”.