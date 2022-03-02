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رياضة

الوفاق والشبيبة يتقاسمان “الرّغيف”

علي بهلولي
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الوفاق والشبيبة يتقاسمان “الرّغيف”
الأرشيف
لا غالب ولا ومغلوب بين الوفاق والشبيبة

أُقيمت مساء الأربعاء، سابع مباراة من الجولة الـ 19 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتعادل وفاق سطيف بِنتيجة هدف لِمثله مع ضيفه فريق شبيبة القبائل، في مباراة احتضنها ملعب “8 ماي 1945″، تحت إدارة حكم الساحة الدولي مهدي عبيد شارف.

وسجّل هدف الوفاق متوسط الميدان الهجومي أكرم جحنيط في الدقيقة الـ 27، وأمضى توقيع الشبيبة الوافد الجديد والمهاجم البوركينابي محمد واطارا في الدقيقة الـ 34.

ورفع جحنيط غلّته إلى 3 أهداف بِألوان “النّسر الأسود”، بعد أن خاض 15 مباراة في بطولة الموسم الحالي. وسجّل واطارا أوّل هدف له، بعد أن شارك في مقابلتَين بِزيّ “الكناري”.

وخاض فريق وفاق سطيف هذه المباراة تحت إمرة المدرب الجديد والمُؤقّت رضا بن دريس، بعد إقالة التقني التونسي نبيل الكوكي في الأيّام القليلة الماضية.

ولم يتذوّق الوفاق حلاوة الفوز في المقابلات الثلاث الأخيرة، وفي كلّ المنافسات الرّسمية. بينما لم تستطع شبيبة القبائل إضافة فوز ثالث على التوالي.

وبات فريق شبيبة القبائل بعد هذا التعادل، يجمع 32 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل وفاق سطيف الرّتبة الـ 7 بِرصيد 31 نقطة.

وإذا كانت الشبيبة قد لعبت كلّ مقابلاتها وعددها 19 مواجهة، فإن الوفاق تنقصه مباراة متأخّرة.

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