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رياضة

الوفاق و “السياربي” يطالبان بحضور الجماهير في مباريات دوري أبطال إفريقيا

سليم.ع
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الوفاق و “السياربي” يطالبان بحضور الجماهير في مباريات دوري أبطال إفريقيا
أرشيف

تقدمت إدارة وفاق سطيف بطلب رسمي إلى السلطات المعنية من أجل حضور جماهير الفريق في مباراة الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي..

وفي بيان لها، على الصفحة الرسمية لنادي وفاق سطيف، أكدت إدارة الفريق أنها ستعمل جاهدة من أجل الحصول على الترخيص للأنصار من أجل حضور المباراة المرتقبة هذا الجمعة في ملعب 5 جويلية .

ومن جهتها، أعلمت إدارة شباب بلوزداد، أنصار الفريق، أنها تقدمت بطلب إلى “الكاف” عن طريق “الفاف”، وأنها قامت بكل الإجراءات اللازمة، من أجل حضور الجماهير في مباراة الجولة الثانية المرتقبة هذا السبت في ملعب 5 جويلية، أمام الترجي التونسي.

وتعالت أصوات أنصار الوفاق وشباب بلوزداد مع بلوغ الفريقين دور المجموعات، من أجل السماح لهم بدخول المدرجات، وتقديم المساندة اللازمة للاعبيهم من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

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