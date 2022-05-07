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رياضة

الوفاق يبتعد كثيرا عن النهائي الإفريقي

علي بهلولي
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الوفاق يبتعد كثيرا عن النهائي الإفريقي

مُني وفاق سطيف بِهزيمة ثقيلة سهرة الجمعة، تُقلّص حظوظه بِنسبة كبيرة في بلوغ نهائي منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وخسر الوفاق بِرباعية نظيفة أمام الأهلي المصري، ضمن إطار ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة المصرية القاهرة، تحت إدارة حكم الساحة الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا.

واهتزّت شباك حامي العرين سفيان خذايرية حارس “النّسر الأسود” أربع مرّات، في الدقائق: الـ 30 والـ 54 والـ 72 والـ 90.

وطرد الحكم متوسط ميدان وفاق سطيف أمير قروي، في الدقيقة الـ 35.

وتُجرى مباراة العودة بِالجزائر سهرة الـ 14 من ماي الحالي، تحت إدارة حكم الساحة التونسي صادق سالمي.

وعانى وفاق سطيف أزمة مالية حادّة هذا الموسم، ويُمكن اعتبار بلوغه المربّع الذّهبي للمنافسة الإفريقية الأولى للأندية، أمرا أشبه بـ “الإنجاز”.

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