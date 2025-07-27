الوفاق يجلب لاعبا خاض الدوري الأوروبي

تدعّمت صفوف فريق وفاق سطيف، الأحد، بِلاعب دولي غاني يبلغ من العمر 28 سنة.

ويتعلّق الأمر هنا بِمتوسّط الميدان موداسيرو ساليفو، القادم من نادي مشعل من أوزبكستان.

وسبق للاعب موداسيرو ساليفو تمثيل ألوان المنتخب الأولمبي الغاني، كما ارتدى أزياء أندية محلية ومولدافية وأوزبكية وسعودية وإيفوارية.

ويحوز هذا اللاعب الغاني خبرة خوض منافسة الدوري الأوروبي بِزيّ نادي تيراسبول المولدافي، حيث شارك في 8 مقابلات لِنسخة 2022-2023، يوجد بينها 3 لقاءات خاضها أساسيا.

ويملك موداسيرو ساليفو في جعبته تتويجَين: لقب بطولة غانا 2022 بِزي نادي أشنتي كوتوكو، ولقب بطولة مولدافيا 2023 بِألوان فريق تيراسبول.