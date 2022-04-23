الوفاق يطوي نكسة “الخضر” ويعيد الحنين إلى أمجاد الماضي

صنع الحدث في سهرة رمضانية ويرد على استفزازات الجعايدي

صنع وفاق سطيف الحدث، وهذا بعدما كسب ورقة التأهل إلى المربع الذهبي من رابطة أبطال إفريقيا في سهرة رمضانية خالصة، وذلك على حساب الترجي التونسي في ملعب رادس، بفضل الهدف الذي وقعه جابو في منتصف الشوط الأول صانعا بذلك الفارق لنسور الهضاب الذين رجحوا الكفة لصالحهم بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وبذلك يضربون موعدا تاريخيا في نصف النهائي أمام الأهلي المصري.

يسير وفاق سطيف نحو استعادة أجواء أمجاد الماضي، في ظل المسيرة الايجابية التي يحققها في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، فرغم المتاعب التي واجهها في الأدوار السابقة، إلا أن ذلك لم يمنعه من تخطي دور المجموعات ثم الدور ربع النهائي، ليسجل تواجده في المربع الذهبي، كان ذلك سهرة الجمعة على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز الثمين المحقق في ملعب رادس، بفضل الهدف الذي وقعه جابو في (د21)، هدف صنع الفارق وقلب الموازين لمصلحة نسور الهضاب الذين كانوا قد افترقوا على التعادل السلبي في مباراة الذهاب الذي لعب في مركب 5 جويلية، إلا أن ذلك لم يؤثر في معنويات رفقاء جحنيط الذين واجها الترجي في عرينه دون مركب نقص، وردوا في الوقت نفسه على مدرب الترجي راضي الجعايدي الذي أدلى بتصريحات مستفزة قبل موعد لقاء الإياب، حين قال بأن المدرب الذي يواجه الترجي لن ينام، ضارة إلى التقني الصربي دارونوفيتش الذي تولى زمام العارضة الفنية للوفاق قبل أيام قليلة عن مباراة أول أمس، وهو ما جعل المدرب المساعد رضا بن دريس يرد عليه بتصريحات مماثلة بعد انتهاء اللقاء بتأهل الوفاق بأن الجعايدي لن ينام أسبوعا بعد أن رد لاعبو الوفاق فوق الميدان.

وتفاعلت الجماهير الجزائرية وراد التواصل الاجتماعي كثيرا مع الخطوة التي قام بها وفاق سطيف من بوابة ملعب رادس على حساب الترجي التونسي، واصفين التأهل بالمثير والإيجابي، خاصة في ظل الأداء المتميز الذي قدمته العناصر السطايفية، وفي مقدمة ذلك الحارس خذايرية الذي منح الثقة لزملائه بفضل تدخلاته الموفقة التي كنته للتصدي لهجمات خيرة شنها هجوم الترجي، في الوقت الذي عرف خط الوسط والهجوم ديناميكية مهمة مكنته من التكيف مع متطلبات اللقاء بقيادة المخضرم جابو الذي عرف كيف يباغت المنافس بعد مضي 21 دقيقة إثر هجمة منسقة مكنته من توقع الهدف الوحيد في المباراة، وهو المكسب الذي تم الحفاظ عليه إلى غاية انتهاء اللقاء التي أدارها الحكم المغربي جياد رضوان.

وأجمع الكثير بأن الانجاز الذي حققه وفاق سطيف لحد الآن قد سمح بطي نكسة المنتخب الوطني ولو مؤقتا، بعد فشل أبناء المدرب بلماضي في التأهل إلى مونديال قطر، ناهيك عن خروجهم المبكر من “كان 2022″، وهو ما يعد محفزا مهما حسب الكثير لإعادة الكرة الجزائرية إلى الواجهة، خاصة وأن وفاق سطيف يوجد في موقع جيد لتكرار سيناريو 2014 إذا عرف كيف يتفاوض مع مباراتي نصف النهائي أمام الأهلي المصري، علما أن الوفاق ينشط المربع الذهبي للمرة الرابعة، فيما نال لقبين قاريين للأندية البطل (88 وو2014) تحت إشراف المرحوم مختار لعريبي وماضوي على التوالي، ناهيك عن صنع التميز في مناسبات أخرى مثل لقب كأس العرب مع المدرب رابح سعدان، ما يجعل الوفاق فيم وقع جيد لقول كلمته وهو الذي يتوفر على مجموعة متميزة بقيادة جابو وطاقم فني يملك رؤية قادر على قول كلمته، خاصة في ظل وجود اللاعب السابق رضا بن دريس الذي يسير حسب البعض على خطى خير الدين ماضوي.