الوفاق يعود لِينفرد بِالصّدارة

عاد فريق وفاق سطيف سهرة السبت، لِينفرد بِكرسي ريادة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل. وذلك بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 32.

واستأثر وفاق سطيف بِكرسي الصّدارة، بعد تعادله مع الضيف فريق شبيبة الساورة، مُستغلا خسارة الرائد السابق شباب بلوزداد خارج القواعد أمام وداد تلمسان. لكن النادي العاصمي تنقصه مباراة متأخّرة.

وفي أسفل جدول الترتيب، غرقت فرق شبيبة سكيكدة وأهلي البرج واتحاد سيدي بلعباس في وحل النتائج السلبية، وتتّجه بِالتالي إلى مغادرة حظيرة النخبة. عِلما أن النزول إلى القسم الثاني يشمل الأندية الأربعة الأخيرة.

وأشهر الحكام ثلاث بطاقات حمراء ضد لاعبين من: نادي البارادو وجمعية الشلف وأهلي البرج.

وبقيت مقابلتان أُخريان تُلعبان مساء هذا الأحد، بين أولمبي المدية والمضيف نصر حسين داي، وشبيبة القبائل خارج القواعد مع شباب قسنطينة.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

و.تلمسان 2 – ش.بلوزداد 1

و.سطيف 2 – ش.الساورة 2

أ.عين مليلة 0 – ا.العاصمة 3

ا.بسكرة 1 – م.وهران 0

ج.الشلف 1 – م.الجزائر 1

ن.البارادو 2 – ا.سيدي بلعباس 0

ش.سكيكدة 0 – س.غليزان 2

ن.مقرة 3 – أ.البرج 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- و.سطيف 61ن

2- ش.بلوزداد 60ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 58ن

4- ا.العاصمة 53ن (ناقص مقابلة)

5- م.وهران 53ن

6- م.الجزائر 50ن

7- أ.المدية 48ن (ناقص مقابلة)

8- ش.قسنطينة 47ن (ناقص مقابلة)

9- ش.القبائل 46ن (ناقص 5 مقابلات)

10- ن.البارادو 44ن

11- ا.بسكرة 40ن

12- س.غليزان 38ن

13- ن.مقرة 37ن

14- أ.عين مليلة 37ن

15- ج.الشلف 36ن

16- ن.حسين داي 33ن (ناقص مقابلة)

17- و.تلمسان 33ن (ناقص مقابلة)

18- ا.سيدي بلعباس 27ن

19- أ.البرج 21ن (ناقص مقابلة)

20- ش.سكيكدة 17ن