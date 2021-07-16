الوفاق يوجه رسالة إلى غشة والرئيس لافي يقصف المناجرة

وجهت إدارة وفاق سطيف رسالة تشجيع إلى المهاجم حسام الدين غشة، بعد تنقله إلى تركيا للتوقيع في نادي أنطاليا سبور..

ونشرت إدارة الوفاق على صفحتها الرسمية، أرقاما تعكس المسيرة الإيجابية للمهاجم غشة مع “النسر السطايفي”، قبل أن تتقدم له بالشكر على المجهودات التي بذلها، و تتمنى له التوفيق في مشواره، وختمت بعبارة: ” الوفاق بيتك ودائما يرحب بك”.

من جهة أخرى، وفي ظل تراجع نتائج الوفاق في الجولات الأخيرة، فتح رئيس النادي الهاوي لوفاق سطيف كمال لافي، النار على المناجرة، وأرجع سبب النتائج السلبية، إلى المناجرة الذين أفقدوا اللاعبين تركيزهم من خلال تقديمهم للعروض.

وفي نفس الوقت عاتب لافي في تصريحاته للإذاعة الوطنية اللاعبين، حيث أكد أن مستواهم تراجع كثيرا، وربط ذلك باستدعائهم للمنتخب المحلي، حيث قال: ” بعض اللاعبين بعد استدعائهم للمنتخب المحلي أصبحوا يرون أنفسهم في السماء، ضف إلى ذلك تأثير المناجرة”.