الوفد الإيراني في سويسرا لبحث اتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة

يحمل اسم "ميناب 168"

توجّه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية سيد عباس عراقجي يوم السبت، إلى سويسرا. على رأس وفد هام، لبحث اتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة.

وحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، سيحمل الوفد المفاوض اسم “ميناب 168″، نسبة إلى عدد ضحايا العدوان الأمريكي على مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب، يوم 28 فيفري الماضي.

وقال المتحدث باسم الوفد الإيراني إن “هذه الرحلة تهدف إلى متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر”. مشيرا إلى أن “أي اتفاق أو تفاهم، لا يُختبر إلا حين وقت تنفيذه”.