الوفد الجزائري يقاطع كلمة مندوب الاحتلال في جنيف (فيديو)

في أشغال الدورة العامة للاتحاد البرلماني الدولي

قاطع وفد البرلمان الجزائري مساء الأحد، كلمة مندوب الاحتلال الصهيوني، في أشغال الدورة العامة الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.

ويشارك وفد من غرفتي البرلمان الجزائري، بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، منذ 22 مارس الجاري.

وقال بيان سابق للمجلس، إن هذه الدورة “ستكون سانحة للدفاع عن مواقف الجزائر، إزاء مختلف القضايا الراهنة على الساحة الدولية”.

وقد أشرف بوغالي بالفعل، باعتباره رئيس الاتحاد البرلماني العربي أيضا، على اجتماع يهدف لتنسيق مواقف الدول الراغبة في إدراج بند طارئ حول فلسطين، في أشغال الجمعية العامة.

وضمّ هذا الاجتماع التنسيقي، ممثلي كل من جنوب إفريقيا، الأردن، ماليزيا، إندونيسيا وفلسطين. من أجل الخروج بصيغة توافقية لهذا البند الطارئ.