الوفد السياحي الأمريكي ينبهر بجمال وهران

إعجاب كبير بمعالم المدينة وتهافت على الأطباق التقليدية

تواصل الوفود السياحية الأمريكية جولاتها إلى مدينة وهران، في إطار برنامج سياحي عبر أهم دول البحر الأبيض المتوسط، أين رست سفينة أخرى قادمة من إسبانيا نهاية الأسبوع المنصرم، على متنها حوالي 200 سائح قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف زيارة وهران والاطلاع على معالمها الجميلة، وكانت المحطة التي قادت الوفود إلى الباهية، الأجمل حسب ما أجمع عليه أغلب الزوار .

فقد بادرت الجهة المنظمة لهذه الزيارة، إلى تقسيم الوفود إلى مجموعات من أجل تسهيل مهمة التجول معها عبر المناطق الأثرية والنقاط المبرمجة، فمنهم من فضل الأحياء الأوروبية مثل وسط المدينة وسوق الأوراسي الشعبي “لاباستي”، وغيرها، بينما هناك من ارتأى أن تكون زيارته لقصر الباي وقلعة “سانتا كروز” من باب استكشاف المعالم الأثرية التي تشهد على تعاقب الحضارات الإنسانية، وما شد انتباه السياح الأمريكيين الأطباق التقليدية الشهية التي أبدعت في صنعها أنامل وهرانيات للتعريف بالموروث الشعبي الغني، فكان الموعد بحديقة ابن باديس، هناك كانت المحطة الأخيرة وفرصة لاسترجاع الأنفاس بعد جولة مكوكية عبر عدة مناطق جميلة بوهران، فكان الكسكسي وطبق “الكارانتيكا” حاضرين بقوة، زيادة على القهوة والبغرير و”الحميص” التي يعشقها سكان الجهة الغربية، وهو طبق عبارة عن فلفل حار بزيت الزيتون، وهي الأطباق التي نالت إعجابهم وجعلتهم يصورون كل طبق ويدونون معلومات حوله بهدف إعادة تحضيره حين عودتهم إلى ديارهم، وما زاد من جمال اللحظات التاريخية، أغاني الشاب خالد الذي يعرفه الكثير من السياح، كونه مطربا عالميا وسبق له وأن نظم عدة حفلات ضخمة بميامي ولوس أنجلس .

بالمقابل أعاب بعض المهتمين بالشأن السياحي بوهران، إغفال الجهة المنظمة التعريف بالأحياء العتيقة التي كانت في الماضي البعيد تمثل وسط مدينة وهران، ومكان عيش العائلات الجزائرية كحي سيدي الهواري الذي لا زال شامخا رغم مرور السنوات، وكان من الأجدر أن يكون حيا سيدي الهواري والدرب ضمن برنامج الزيارة من أجل الإلمام بكل نواحي الولاية الأثرية .