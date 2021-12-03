الوفد الغاني يصل إلى بشار وزرواطي يستغرب

حلّ وفد نادي قلوب السنديان الغاني بعد ظهيرة الجمعة بِمدينة بشار، تأهّبا لِمواجهة فريق شبيبة الساورة لاحقا.

وكان وفد نادي قلوب السنديان قد شدّ الرّحال جوّا من غانا إلى العاصمة الجزائرية، مرورا عبر تركيا، قبل أن ينتقل إلى مدينة بشار.

ويُواجه فريق شبيبة الساورة الضيف نادي قلوب السنديان الغاني هذا الأحد انطلاقا من الساعة السادسة إلا الربع مساءً، في إطار إياب الدور الثاني “مكرّر” الذي يسبق مرحلة المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

ويحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِبشار أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من السنيغال.

وكان أشبال المدرب قيس اليعقوبي قد انهزموا بِهدفَين لِصفر، في لقاء الذهاب بِغانا.

وفي سياق ذي صلة، استغرب المسؤول محمد زرواطي رئيس نادي شبيبة الساورة قرار “الكاف”، القاضي بِتنظيم مباراة العودة بِمدرجات شاغرة.

وقال زرواطي في تصريحات إعلامية إنه لم يستوعب بعد هذا القرار، مُشيرا إلى أن هيئته راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل السماح للجمهور بِحضور وقائع مباراة شبيبة الساورة والضيف نادي قلوب السنديان. عِلما أن مواجهة الذهاب بِغانا عرفت حضور الجماهير في المدرجات، كما تُبرزه الصورة المُدرجة أعلاه.

وكان فريق شبيبة الساورة قد خاض مواجهة الدور الثاني داخل القواعد، بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين، بِسبب عدم منح “الكاف” الاعتماد لِميدان بشار. فيما ركن إلى الراحة في الدور الأوّل مُستفيدا من الإعفاء.