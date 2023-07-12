الوفود المشاركة تبدي إعجابها بالتنظيم المحكم للألعاب في الجزائر

الألعاب الرياضية العربية 2023:

أبدت الوفود المشاركة في الطبعة الـ15 من الألعاب الرياضية العربية التي تحتضنها الجزائر من 5 إلى 15جويلية الجاري، إعجابها بالتنظيم المحكم للمنافسة منذ استقبال الوفود والى غاية نهاية معظم المنافسات.

في تصريح مقتضب لسفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة لـواج، أثنى على التنظيم الجيد والمحكم من قبل الجزائر موضحا:” نشكر الجزائر على حسن تنظيم هذا اللقاء العربي الحميمي، وهذا ليس بغريب عن الدولة الجزائرية التي عودتنا على احتضانها لأكبر المنافسات بتنظيم جيد ومحكم من كل الجوانب”، مضيفا: ” كل المنتخبات المشاركة قدمت مستوى طيب في الألعاب وهذا يدل على الجانب الفني العالي للمشاركين وللمنافسة بحد ذاتها”.

أما عن أداء المنتخب القطري فزاد سفير دولة قطر:” أداء الرياضيين القطريين كان جيدا أيضا، قدموا مستوى طيب في العديد من الاختصاصات”.

من جهته، شكر مدرب المنتخب الأردني للجيدو، محمد خلف، الجزائر كدولة والمنظمين للألعاب الرياضية العربية، على حسن استقبال جميع الوفود، وتوفير كل مستلزمات الراحة صغيرة وكبيرة، مما سمح لهم بالتركيز على المنافسة والرياضيين فقط، وقال:” تنظيم النسخة 15 من الالعاب الرياضية العربية ورغم ضيق الوقت، كان رائعا بكل معنى الكلمة، ابتداء من استقبال الوفود وحفل التنظيم إلى الإقامة والإطعام وتنظيم المنافسة في حد ذاتها على غرار القاعات المجهزة بكل التقنيات الحديثة، نشكر الجزائر دولة ومنظمين وشعبا”.

ولم يخف رئيس الاتحادية السعودية للبادمينتون، مقرن المقرن، بدوره، ارتياحه بتواجده بالجزائر، مصرحا: ” نحن مرتاحون بتواجدنا هنا بالجزائر، الدولة المنظمة للألعاب العربية التي تشهد مستوى متقارب بين الرياضيين المشاركين. لاحظنا أن الرياضيين مركزين على المنافسة ولديهم حماس للسيطرة على المنافس، نتمنى كسب الخبرة الكافية خلال هذه البطولة. ونشكر الجزائر على حسن استضافة ضيوفها وحسن تنظيم المنافسة وتوفير كل الظروف الملائمة للتركيز في المنافسة “.كما نوه رئيس الاتحادية السعودية لكرة الريشة، ان بلاده تعتزم استضافة البطولة العربية للاختصاص في الفترة من 20 إلى 24 فيفري المقبل.