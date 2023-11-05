الوقاية منها وطرق علاجها

تشققات ومشاكل كعب القدم في فصل الخريف

تتضاعف مشاكل البشرة في جميع مناطق الجسم، مع حلول موسم الخريف والشتاء، ومن أكثرها إحراجا للنساء تشققات القدم، التي تعتبر لدى الكثير دليلا عن نقص الاهتمام رغم ارتباطها بعوامل داخلية وخارجية أخرى. الشروق العربي، بحثت لك عن طرق الوقاية من هذه المشاكل وأبسط وسائل التخلص منها.

انتعال الأحذية المكشوفة بكثرة، في فصل الصيف، يجعل القدم دائمة العرضة للغبار والهواء الملطخ، ثم إن الاحتكاك الزائد عادة ما يسبب التشققات، في حال لم تحصل المنطقة على الترطيب اللازم بصفة دورية ومنتظمة. هذا، في ما يخص العوامل الخارجية، التي تضاف إلى قلة شرب الماء، أي الترطيب الداخلي، كما أن الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والاضطرابات، مثل داء السكري والأنيميا، يمكن أن تتسبب بشكل مباشر في ظهور تشققات القدم، فكيف يمكن الحماية منها!

أساليب الوقاية من مشكل تشققات القدم

في الواقع، لا يعتبر هذا مشكلا جماليا لدى النساء فحسب، وإنما يتم تصنيفه كمشكل صحي، يعاني منه الرجال وحتى الأطفال أيضا. وللوقاية منه، يجب أولا الاعتماد على الأحذية الصحية، وتفادي الصنادل المكشوفة ذات الكعب المسطح وحتى الكعب العالي، مع أفضلية ارتداء الجوارب القطنية الناعمة على القدمين.

ينصح خبراء الأمراض الجلدية والأخصائيون في مجال العناية والتجميل، بالاهتمام بعلاج تشققات القدم فور ظهور أولى بوادرها، وهي المعاناة من جفاف الكعب، وذلك من خلال الاعتماد على الفازلين وكريمات التشققات، لترطيب أسفل القدم.. ويستحسن لفها بورق غذائي شفاف، ولبس جرابات للحصول على نتائج أفضل.

يعتبر التقشير المتقدم لأسفل القدم، بعد كل استحمام، من أفضل وسائل الوقاية من التشققات والإكزيما ومشاكل البشرة، شرط أن يكون بطريقة آمنة، وباستخدام وسائل نظيفة ومعقمة.

الابتعاد عن المشي حافية القدمين، أو الوقوف لفترات طويلة مهم جدا لصحة القدمين أيضا. وهذا، ما يمنع الإصابة بمشكل التهاب النسيج الخلوي الذي يعاني منه كلا الجنسين.

علاج مشاكل الكعب في فصل الخريف

بدءا من الجفاف إلى التشققات، مرورا بالحساسية والإكزيما وعديد المشاكل الأخرى، فإنه عادة ما نجد الخبراء ينصحون بعلاجات ثابتة، يمكن اعتمادها في المنزل، دون حتى الاستعانة بمراكز العناية والتجميل، حيث يعتبر حمام القدمين الساخن مع بعض الملح أو البيكربونات أولى الخطوات لتعقيم الفجوات الضيقة وأعماق التشققات من أي رواسب، بكتيريا أو أتربة، وبعد نقعها حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة، تجفف القدمان جيدا ويتم بشر الطبقة الجلدية الخشنة بأداة خاصة، أو بحجر الخفاف.

في الحالات المتقدمة من تشققات القدمين، قد يساعد العلاج بالشمع الطبيعي على ترميم الضرر العميق، لكن ينصح بعدم استخدامه بمفردك، تفاديا للحروق، أو تلطيخ المحيط، حيث يحتاج الأمر إلى وعاء خاص بتذويب الشمع، يوجد عموما في مراكز العناية والتجميل، وقد يكلفك اقتناؤه مع بقية اللوازم ميزانية كبيرة.

بعد تنظيف القدمين جيدا وتعقيمهما، توضع داخل الشمع المذاب الذي تجرب حرارته أو تقاس بأداة خاصة، شرط ألا تمكث القدم في الشمع أكثر من ثلاث ثوان، ثم يتم إخراجها لتجف إلى غاية تشكل 5 إلى 7 طبقات، يتم تغليفها وتركها لمدة 10 دقائق ثم يتم إزالتها، تكرر العملية مرارا حتى تشعرين برطوبة القدم وزوال التشققات.